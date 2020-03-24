الشرطة المصرية تعتقل مشاركين في ”مسيرات التكبير“ للحماية من كورونا (فيديو)

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اعتقلت الشرطة المصرية، الثلاثاء، مواطنين تجمعوا في مناطق بالاسكندرية للمشاركة في ”مسيرات التكبير“ ليرفع الله عنهم وباء فيروس كورونا. وفرقت قوات الأمن المسيرات تنفيذا لقرار السلطات المصرية في تفرقة أي تجمع للمواطنين كإجراء احترازي في ظل مواجهة انتشار كورونا. وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تقوم فيه قوات الأمن بتفريق المسيرات…