الشرطة المصرية تعتقل مشاركين في ”مسيرات التكبير“ للحماية من كورونا (فيديو)

اعتقلت الشرطة المصرية، الثلاثاء، مواطنين تجمعوا في مناطق بالاسكندرية للمشاركة في ”مسيرات التكبير“ ليرفع الله عنهم وباء فيروس كورونا.
وفرقت قوات الأمن المسيرات تنفيذا لقرار السلطات المصرية في تفرقة أي تجمع للمواطنين كإجراء احترازي في ظل مواجهة انتشار كورونا.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تقوم فيه قوات الأمن بتفريق المسيرات وسط كر وفر، وتم إلقاء القبض على عدد منهم.
وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المواطنين الذين شاركوا في المسيرات بعد مخالفتهم قرار منع التجمعات، خاصة بعدما تبين أن الإخوان وراء إطلاق دعوات التجمعات“.
وأضاف المصدر أنه ”سيتم التحقيق مع المواطنين للوقوف على سبب مشاركتهم في مثل هذه المسيرات التي تعد خرقا للإجراءات الاحترازية وتساهم في ازدياد أعداد المصابين بكورونا“.