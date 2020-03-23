ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البرلمان المصري قرر تأجيل انعقاد أي جلسات حتى 12 أبريل/ نيسان؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
البرلمان المصري يعلق جلساته لكبح كورونا
المصدر: رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البرلمان المصري قرر تأجيل انعقاد أي جلسات حتى 12 أبريل/ نيسان؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
المصدر: رويترز
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البرلمان المصري قرر تأجيل انعقاد أي جلسات حتى 12 أبريل/ نيسان؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.