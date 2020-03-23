 البرلمان المصري يعلق جلساته لكبح كورونا – إرم نيوز‬‎

البرلمان المصري يعلق جلساته لكبح كورونا

البرلمان المصري يعلق جلساته لكبح كورونا

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البرلمان المصري قرر تأجيل انعقاد أي جلسات حتى 12 أبريل/ نيسان؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
البرلمان المصري
مصر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث