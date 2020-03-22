مصر تسير رحلة لإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

سيرت البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن رحلة استثنائية لمصر للطيران الأحد، لإعادة 150 من المصريين الموجودين في بريطانيا والراغبين في العودة إلى مصر.
وأقلعت الرحلة من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية.
وصرح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، بأن تسيير رحلة مصر للطيران الاستثنائية من مطار هيثرو إلى القاهرة جاء في ضوء رغبة عدد من المصريين ببريطانيا في العودة إلى أرض الوطن.
تسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة عدد من المصريين من بريطانيا————-قامت البعثة الدبلوماسية المصرية في…
تم النشر بواسطة الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية في الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٠