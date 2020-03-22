مصر تسير رحلة لإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

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سيرت البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن رحلة استثنائية لمصر للطيران الأحد، لإعادة 150 من المصريين الموجودين في بريطانيا والراغبين في العودة إلى مصر. وأقلعت الرحلة من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية. وصرح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، بأن تسيير رحلة مصر…