وفاة لواء في الجيش المصري بسبب كورونا

أفادت تقارير إخبارية مصرية مساء اليوم الأحد، أن ضابطًا برتبة لواء في القوات المسلحة المصرية، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الصحفي أحمد موسى، في بيان قرأه خلال تقديمه برنامج ”على مسؤوليتي“ عبر شاشة قناة صدى البلد الخاصة: ”تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها لواء أ.ح / خالد شلتوت“.

وأضاف الصحفي المقرب من النظام أن اللواء شلتوت ”وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد“.

تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والآسى ابن من ابنائها لواء أ.ح / خالد شلتوت الذى وافته المنيه اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد تم النشر بواسطة ‏احمد موسى – على مسئوليتي‏ في الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٠

بدورها أشارت صحيفة ”اليوم السابع“ المحلية إلى أن القوات المسلحة المصرية ”نعت اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي توفي، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد“.