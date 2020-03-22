السيسي: مصابو كورونا قد يصلون للآلاف في حال عدم الجدية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده اتخذت إجراءات ”غير مسبوقة“ للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، محذرا من تزايد أعداد المصابين ووصولهم للآلاف في حالة عدم الانضباط والجدية.

وقال الرئيس المصري خلال لقائه اليوم الأحد، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، إن مصر منذ بداية الأزمة في الصين، وتلبية للمصريين المقيمين في مدينة ووهان تم تشكيل مجموعة ولجنة لإدارة الأزمة، قائلا: ”الإجراءات كثيرة والإعلام قام بدور رائع جدا داخل مصر وخارجها“.

ويأتي حديث الرئيس المصري لأول مرة للشعب منذ بدء أزمة انتشار الفيروس، واجتماعاته على مدار الفترة الماضية مع أعضاء الحكومة، والتوجيه باتباع الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة على مدار الأيام الماضية.

وعن تخوف المصريين وإقبالهم على شراء السلع بكميات كبيرة، بين الرئيس: ”لدينا احتياطي من السلع الغذائية يكفي 3 أشهر من أي سلعة، وليس هناك داع للتكالب على شراء السلع بكميات، وأطالب المصريين بالمزيد من الانضباط والالتزام لتخطي الأزمة“.

وعن الشائعات في هذا الأمر، قال السيسي: ”أنتم مستكترين علينا إن ربنا محافظ علينا حتى الآن، وإحنا ماشيين بطرق علمية في الأزمة، وربنا هيحمي مصر لو أخذنا بالأسباب، وأنا لا أطمئنكم فقط ولكن لكي نأخذ بالمزيد من الأسباب“.

ووجه الشكر لجميع العاملين في القطاع الطبي داخل مصر، قائلا: ”أتقدم للقطاع الطبي في مصر بكل التحية والتقدير والاحترام وكل الشكر، لأنكم تخوضون معركة وأمرا مقدرا من الممكن أن يكون به تضحيات هي حرب أنتم أبطالها“.

وكلف السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمسة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وزيادة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% بدءا من العام المالي المقبل، ووقف ضريبة الأطيان لمدة عامين، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة، كذلك شمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه.

يذكر أن مصر سجلت حتى مساء أمس 294 حالة اشتباه بالفيروس، فيما توفي 10 حالات، وسط حالة من الاستنفار تنفذها أجهزة الدولة بغلق المحلات، ومنع الطلاب من الحضور بالمدارس، ومطالبة المواطنين بالالتزام في منازلهم، كذلك منع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد مدة أسبوعين.