مصر.. تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمصريين خالطوا حالات مصابة جرى اكتشافها مسبقا، فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين بهذا الوباء.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن حالة الوفاة الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وأشار إلى خروج حالتين لمصريين من مصابي الفيروس وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.