الجيش المصري ينفي فرض حظر للتجوال ونزول قواته للشارع

نفى الجيش المصري، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في البلاد، وبدء انتشار عناصره في الشوارع، ضمن إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المتحدث العسكري من كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي إدعاءات مغرضة.

وأوضح أن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وكانت أنباء ترددت حول بدء انتشار قوات من الجيش المصري في الشوارع والميادين العامة؛ تمهيدًا لفرض حظر التجوال في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفيذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.