بعد صراع شرس مع سامح عاشور.. رجائي عطية نقيبا للمحامين في مصر

تمكن الفقيه القانوني رجائي عطية، من الإطاحة بسامح عاشور من على رأس هرم المحامين المصريين بعد أن سيطر على كرسي النقيب لمدة 19 عاما منذ فوزه لأول مرة بالمنصب عام 2001.

وحسم رجائي عطية انتخابات نقابة المحامين لصالحه بفارق ما يزيد عن 9 آلاف صوت، في انتخابات شهدت صراعا كبيرا بين عاشور وعطية وصلت إلى الاشتباكات بالأيدي بين أنصارهما في مقر النقابة العامة بالقاهرة وعدد من النقابات الفرعية واستمرت حتى بعد إغلاق عملية التصويت؛ ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى تأجيل النتيجة لحين وصول جميع الأحراز من مختلف المحافظات حتى منع أي عمليات تلاعب بعد اتهامات لرجال عاشور بتزوير الانتخابات وإثارة الشغب.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، النتيجة النهائية للانتخابات التي انطلقت الأحد الماضي، وحسم فيها رجائي عطية مقعد النقيب، بحصوله على 35665 صوتا، مقابل 26005 لسامح عاشور، النقيب السابق.

وأعلنت اللجنة النتيجة عقب وصول كافة الأحراز الخاصة بفرز الأصوات في 467 لجنة انتخابية في 38 لجنة عامة.

وفاز بمقاعد الإدارات القانونية هشام لطفي، بحصوله على 28289 صوتا، وعلي الصغير، الذي حصل على 21149 صوتا، واسامه سلمان، 21094 صوتا.

كما فاز بالعضوية عن محاكم الاستئناف، يحيى التوني، عن استئناف القاهرة بـ25517 صوتا، وأحمد بسيوني، عن استئناف الإسكندرية، بـ20176 صوتا، ونبيل عبدالسلام عن استئناف الإسماعيلية، بحصوله على 21153.

كما حسم محب المكاوي، المقعد عن استئناف المنصورة، بحصوله على 18170 صوتا، وحسين الجمال، عن استئناف طنطا، بـ 14786 صوتا، ومحمد خلف الكسار، عن استئناف بنى سويف، بحصوله على 18570 صوتا، ومحمد فزاع، عن استئناف أسيوط، بحصوله على 19516 صوتا، وعبدالمجيد هارون، عن استئناف قنا بـ 27226 صوتا.

وكانت الاشتباكات بالأيدى تجددت بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية، داخل مقر نقابة المحامين قبل سويعات من إعلان النتيجة وخلال مواصلة اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فرز أصوات الناخبين.