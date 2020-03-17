مصر.. تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن ”الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا“، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى ”تسجيل حالتي وفاة جديدتين: واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له“.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات ”السلبية“ تتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، وهو 196 حالة من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.