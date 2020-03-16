الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 عناصر إرهابية بشمال سيناء (صور)‎

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين؛ مصرع 6 عناصر إرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إنه ”توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء كائن بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد/ شمال سيناء، واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية“.

وأوضحت أنه ”تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة، وقد تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق“.

وتعد سيناء من المناطق الملتهبة في مصر، وينشط فيها تنظيم ”ولاية سيناء“ الموالي لتنظيم ”داعش“، وعادة ما تنفذ قوات الجيش المصري عمليات عسكرية هناك للقضاء على البؤر الإجرامية المنتشرة بها.