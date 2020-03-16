مصر تعلق جميع رحلات الطيران اعتبارا من الخميس للحد من انتشار كورونا

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، تعليق حركة الطيران في كافة مطارات البلاد، اعتبارا من ظهر الخميس المقبل، وذلك حتى 23 آذار/مارس الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في موتمر صحفي، إن ”القرار هدفه تقليل حركة الاختلاط المباشر من القادمين، حيث إن المرحلة تتطلب مزيدا من الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وهي إجراءات وقائية لعدم انتشار المرض، كما حدث ببعض الدول“.

وأكد مدبولي، أن ”الضيوف المتواجدين على أرض مصر سيتم السماح لهم بقضاء فترتهم طبقا لحجوزاتهم، وسيصدر خلال ساعات قليلة تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، بما يضمن تقليل الاختلاط والحد منه“.

تجدر الإشارة إلى أن مصر اتخذت إجراء وقائيا جديدا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، تضمن حظر الشيشة في المقاهي، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا، طالبت من خلاله المحافظات بمنع تداول الشيشة، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.