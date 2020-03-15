مصر.. اكتشاف إصابات كورونا في مدرستين وتعافي 4 حالات جديدة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، عن تعافي 4 حالات جديدة من الإصابة بـ كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى العزل الصحي بمحافظة مطروح.

وقال بيان المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية أنه تم إجراء التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية وتعافيهم من المرض تمامًا، إذْ نشر صورة المتعافين لحظة خروجهم من المستشفى وكتب: ”ألف حمد الله على سلامتكم ونتمنى لباقي اخواتنا التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله“.

بالصور خروج ٤ حالات من مستشفي العزل الان بعد ظهور التحاليل السلبية لحالاتهم" الف حمدلله على سلامتكم ونتمنى لباقي اخواتنا التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله" تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان‏ في السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٠

في سياق متصل، صدر قرار من مديرية الشئون الصحية موجهًا إلى مدير التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن هناك حالتي إصابة لطالبين بمدرستين في المحافظة.

وورد بالقرار أن وزارة الصحة المصرية اتخذت إجراءات فرض العزل الذاتي على طلاب ومعلمي المدرستين، وهما مدرسة بلقاس الإعدادية بنين ببلقاس، ومدرسة السماحة الإبتدائية والإعدادية بقرية سماحة بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر.

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في مصر لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية فإن القرار يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.