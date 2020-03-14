مصر.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 110 حالات (فيديو)‎

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 110 حالات ووصل لعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة، أن ”معظم الحالات المصابة تتلقى الرعاية العادية، وبعضها في الرعاية المركزة، وبعض الحالات أوشكت على الخروج من المستشفى بعد شفائها“. مضيفة أن“هناك حزمة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس والتعامل معه من خلال الإجراءات الاحترازية“.

وأشارت إلى ”أن 85% من الحالات المصابة في العالم يتم شفاؤها من خلال التهوية الجيدة، والطعام الصحي دون التدخل الطبي، ولا يحصل على أي أدوية، لذلك فإن العزل في المستشفيات يضم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

ووصفت الوزيرة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بأنه ”قرار احترازي لحماية الشعب المصري“، مشيرة إلى أن الدولة تحاول دائمًا أن تسبق بخطوة قبل انتشار المرض.

وأضافت أن فرصة الشعب المصري في النجاة من هذا الوباء كبيرة، لأن ”نسبة الشباب كبيرة، كما أن الطقس فى مصر جعل فرصتنا أكبر في النجاة من هذا الوباء“؛ بحسب قولها.