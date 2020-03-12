مصر تسجل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و12 إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 80 مصابًا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان، خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و 5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات من دون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأوضح أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، لافتا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.

وقال مجاهد إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وعزل مدرسة

في السياق، قررت وزارة التعليم في مصر عزل مدرسة ذاتيا، وإغلاقها لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان: ”أخذنا قرارا احترازيا بإغلاق مدرسة (سيتي الدولية) بالزمالك في القاهرة وفرض عزل ذاتي على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما كإجراء وقائي، نظرا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب“.

وكان وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، قد أكد في أكثر من تصريح له بأنه ليس هناك نية لغلق المدارس بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن المدارس المصرية آمنة تماما.