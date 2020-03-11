مصر تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الأربعاء تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ثبتت إيجابية تحاليلها ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء ، فإن الحالات الـ7 الجديدة كانت لـ 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، تم رصدهم وخضوعهم للتحاليل من خلال الفرق المختصة.

وإجراءات لإجلاء المصريين من السعودية

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة، عقدتا اجتماعًا يوم الأربعاء لمتابعة جميع التطورات المتعلقة بإعادة بعض الفئات من المواطنين المصريين المتواجدين في السعودية إلى أرض الوطن.

وكشف بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع ”فيسبوك“، بأنه جرى خلال الاجتماع تناول قيام شركة ”مصر للطيران“، بشكل استثنائي، بتسيير رحلة واحدة في أيام 12 و14 و16 و21 و23 مارس آذار الجاري، وذلك من مطار الملك خالد الدولي في الرياض لإعادة المواطنين المصريين إلى القاهرة.

وستكون الرحلات لفئات محددة من المواطنين وهم من الحاصلين على تأشيرات لزيارة المملكة، أو تأشيرات العمرة، أو التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بالإضافة إلى المقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي فقط.

وأشارت السفارة المصرية في الرياض إلى أن شركة مصر للطيران أبدت استعدادها لزيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل هذه الفئات من المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، حال الاحتياج لذلك، وذلك بعد التنسيق اللازم مع السلطات السعودية المختصة.

وأوصت السفارة أبناء الجالية الذين يحملون إقامات سارية، وكذلك تأشيرات خروج وعودة صالحة، بعدم السفر إلى أرض الوطن في الوقت الراهن، وذلك لحين اتضاح الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية بشأنهم، وذلك حرصاً من السفارة على مصالح أبناء الجالية في المملكة.