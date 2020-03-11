تعيين رئيس جديد لأكبر حزب داعم للسيسي في مصر

تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق رئاسة حزب مستقبل وطن، أكبر حزب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، في خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والحزبية في البلاد.

وجاء تولي المستشار عبد الرازق رئاسة الحزب، بعد استقالة مفاجئة تقدم بها رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد، الذي تولى منصب نائب رئيس الحزب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استقالة المهندس حسام الخولي، الأمين العام.

ويعد حزب مستقبل وطن، من أكبر الأحزاب حاليًا في مصر، خاصة بعد تبني الحزب للتعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى جانب عمل تنظيم حزب في كافة المراكز والقرى بالجمهورية خلال الفترة الماضية، ووجود أكثرية له من نواب البرلمان المصري.

وكان المشهد السياسي الحالي لا يحمل أي تغيير لملامح قيادة الحزب خلال الفترة المقبلة التي من المقرر أن تشهد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل لتشكيل مجلسي النواب والشيوخ الجدد، إلى جانب انتخابات المحليات.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس الجديد للحزب، لم يكن معروفاً للأوساط السياسية بشكل كبير لعدم وجود نشاط سياسي بارز له منذ ترك عمله في المحكمة الدستورية العليا، كذلك لم يكن له نشاط ملحوظ داخل الحزب، أو الأوساط الشعبية خلال الفترة الماضية.