مصر: لا إصابات بـ“كورونا“ بين سياح الأقصر وأسوان

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين السياح الأجانب المتواجدين في محافظتي الأقصر وأسوان السياحيتين، وذلك بعد إثارة الهلع جراء ظهور إصابات بالفيروس المستجد على متن مركب سياحي يرسو على النيل في المدينتين.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة هاني يونس، عبر حسابه على موقع ”فيس بوك“ إن كافة السياح في أسوان والأقصر الذين أجرت لهم وزارة الصحة تحليل فيروس كورونا، ”طلعت كلها سلبية“.

وأجرت وزارة الصحة عمليات تحليل للمشتبه فيهم وكل المخالطين للحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا على متن مركب الأقصر.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن مصر لديها 59 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم اكتشاف 8 حالات منهم بشكل مباشر و51 أخرى اكتشفت عبر إجراءات التقصي لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها قامت بجولة في الأقصر للتأكد من الإجراءات الاحترازية، قائلة: ”مصر كانت من أول أربع دول تجلب كواشف تحليل كورونا، وتم استحداث كواشف سريعة، ونسير بخطة احترازية قوية، ومصر تعتبر من الدول منخفضة الإصابات“.