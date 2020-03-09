حبس نائب مصري بتهمة الرشوة

أمر النائب العام المصري حبس النائب جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة.

وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامه بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، ألقت القبض، الاثنين، على البرلماني المصري نائب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بتهمة تقاضي رشوة من شركة ”نكست هوم“، لاستخدام نفوذه في استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وتمكنت هيئة الرقابة من ضبط بعض المتهمين في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، على رأسهم النائب البرلماني لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وضبطت الهيئة في وقت سابق، عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

ووافق البرلمان المصري الأحد على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.