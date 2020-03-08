مصر تعلق على موقف السودان من القرار العربي بشأن سد النهضة

علقت وزارة الخارجية المصرية على بيان صدر عن نظيرتها السودانية، بخصوص تحفظ الخرطوم على قرار عربي حول سد النهضة.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان إن السودان ”أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة والذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري نظرًا لعدم التشاور مع الحكومة بشأنه“.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، مساء اليوم الأحد، في بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عن“أسفه لما ورد في بيان الخارجية السودانية“.

وقال إن القاهرة ”أرسلت للمندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية مشروع القرار منذ الأول من شهر آذار/مارس الجاري، كما حرصت على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أي تعليقات، وهو ما لم يرد“.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد المصري“استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحتها الخرطوم جاءت لتفرغ النص من مضمونه“.