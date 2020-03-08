مصر تعلن عن تسجيل أول وفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية المصرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”ألمانيا مصابا بفيروس كورونا قدم إلى البلاد قبل سبعة أيام، توفي اليوم“.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: ”إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة“.

وأضاف أنه (الألماني)، ”توجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي؛ لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة، والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، يوم السبت 7 مارس“.

وتابع: ”تم وضعه فورا في الرعاية المركزة؛ نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس“.

وأشار المتحدث إلى أنه على الفور، ”قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى“.

وأكد أنه ”تمت مخاطبة الجهات الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمداد مصر بالمعلومات“، لافتا إلى أن الحالة ”لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط“.