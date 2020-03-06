السودان يضع 41 جنديا مصريا في الحجر الصحي بسبب كورونا

وضعت السلطات الصحية السودانية، ”الجمعة“، 41 جنديا مصريا تحت الحجر الصحي لأسبوعين تحوطا من فيروس كورونا.

وتأتي الاحترازات السودانية، بعد ساعات من إعلان مصر إصابة 12 شخصا بكورونا على متن باخرة في ”أسوان“ القريبة من الحدود الشمالية للسودان.

ونفذت السلطات السودانية، إجراءات الحجر الصحي على طائرة تقل 41 من الجنود والضباط المصريين العاملين ضمن قوات دولية (يوناميد) في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقالت وزارة الصحة في جنوب دارفور، إنها نفذت إجراءات “الحجر الصحي” بمطار نيالا عقب وصول الطائرة المصرية للالتحاق بمقر عمل البعثة بمحلية “كاس”.

ووضعت السلطات، الجنود المصريين، تحت الرقابة الصحية وعدم السماح لهم بالتحرك خارج حدود معسكر ”اليوناميد“ بمحلية كأس لمدة أسبوعين، تحوطا لفيروس كورونا .

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية والوبائيات بالوزارة الولائية مزمل آدم أحمد في تصريح صحفي مساء الجمعة” ، إن الفريق الصحي بمجرد نزول الطائرة المصرية بمطار نيالا الدولي شرع في إجراءات التعقيم.

وقال إن السلطات سمحت لهم بالسفر الى معسكر ”يوناميد“ بمحلية كأس بعد التأكد من صحة الركاب والمعلومات، مع مراقبة الحالة الصحية لهم يومياً لمدة 14 يوماً، ومنعهم من مغادرة المعسكر لأي مهمة إلا بعد مرور فترة الحجر الصحي.