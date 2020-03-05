مصر تعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن ”الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا، عائد من دولة صربيا، مرورا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد: ”فور عودة المواطن إلى مصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض كورونا“.

وأضاف أن ”الحالة المكتشفة توجهت إلى المستشفى، حيث تم إجراء التحاليل المعملية والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجار نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة“.

وأوضح أن الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأنها تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوصات اللازمة.

وهذه الحالة هي الثالثة في مصر لفيروس كورونا، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها، يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

واختتم البيان: ”فور الاشتباه بأي إصابة، سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية“.