”الأوقاف“ المصرية تحذر من دعوات الصلاة الجماعية لرفع وباء ”كورونا“

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من الدعوات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي لتأدية صلاة جماعية لطلب رفع وباء كورونا عن العالم.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها الثلاثاء، بـ ”عدم الانسياق خلف أي من هذه الدعوات أو تمكين أصحابها من تحقيق دعواتهم، وعدم القيام بأي عمل خارج المهام المكلف بها الأئمة، وعدم السماح بتمكين أي شخص من استخدام المسجد وفق ما يحلو له دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية“.

وأكدت أن ”اتباع غير جهة الولاية الشرعية القانونية يترتب عليه العديد من المخاطر“، مشددة على أنها ”ستتعامل بكل حسم مع من يقحم المساجد في أي من هذه الدعوات التي تبثها مواقع التواصل بين حين وآخر“.

ودعت المساجد إلى أن ”تلتزم فقط بما يكلف به أئمتها من الصلوات المكتوبة وما يصاحبها من سنن ونوافل في وقتها المشروع والمحدد، واتباع التعليمات الرسمية الصادرة للمديريات“، مؤكدة ”عدم فتح المساجد لأي شخص أو مجموعة في غير الأوقات المحددة للصلاة، وإلا سيواجه التعامل بمنتهى الحسم مع من يخالف ذلك“.

وأكدت الوزارة أن على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بالأوقاف ”التزام أقصى درجات الحفاظ على المساجد وعدم السماح لأحد بالخروج على تعليمات الوزارة، وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة“.