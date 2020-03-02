مصر .. الحكم بإعدام 36 متهما في قضية ”أنصار بيت المقدس“

أصدر القضاء المصري اليوم الاثنين، أحكاما بحق 207 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أنصار بيت المقدس“، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات ضباط وأفراد شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجير منشآت أمنية.

وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ36 متهما، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ22متهما لوفاتهم، والسجن المؤبد ضد 61 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهما، والسجن 5سنوات ضد 52 آخرين، فيما قضت بالسجن 15 عاما ضد 15 متهما في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تسعى لتعطيل أحكام الدستور، والإضرار العمد بمؤسسات الدولة والتخابر مع منظمة أجنبية، وهي حركة حماس، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة، وقتل ضباط وأفراد شرطة من بينهم اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني السابق.

يذكر أن مصادر أمنية أكدت منذ أيام تنفيذ حكم الإعدام في المتهم هشام عشماوي، ضابط الجيش السابق المتهم الرئيس في قضية ”كمين الفرافرة“ التي راح ضحيتها ضباط وأفراد من الجيش، وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات.