مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة يتضمن مغالطات وتشويهًا للحقائق

أعربت مصر عن رفضها لما جاء في البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه في إثيوبيا، بشأن جولة مفاوضات سد النهضة، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 27 و28 من شهر شباط/فبراير الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري المصريتين، نشر نصه على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأحد.

وقال البيان المشترك:“من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية“.

وأضاف أن“البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ للعام 2015″.

وأكد البيان“رفض مصر التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها“.

وأشار إلى أن ذلك ”ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 من شهر آذار/مارس للعام 2015، الذي تنص المادة الـ5 فيه على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب“.

وأضاف البيان المصري“أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكامًا أبدت اتفاقها معها“.

ولفت إلى“أن ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرًا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تمامًا مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادلًا ومتوازنًا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية“.

وأكد البيان أن ما جاء في اجتماع واشنطن ”يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذًا في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل“.