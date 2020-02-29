بعد غيابه عن جنازة مبارك.. ما حقيقة وفاة المشير طنطاوي؟

كشف مسؤول عسكري مصري سابق تفاصيل الحالة الصحية لوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، بعد تداول شائعة عن وفاته.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للمدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء المتقاعد سمير فرج، مع برنامج ”الحياة اليوم“ على فضائية الحياة، اليوم السبت.

وقال اللواء فرج إنه أجرى اتصالا بالمشير طنطاوي واطمأن على حالته الصحية بعد شائعة وفاته، التي جاءت نتيجة غيابه عن حضور جنازة وعزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكر أن ”المشير طنطاوي غاضب من الشائعات وهو بحالة صحية جيدة ويوجد الآن في منزله، وليس في المستشفى أو العناية المركزة كما قيل“.

وتساءل: ”أين الأجهزة المعنية بالإعلام والسوشيال ميديا لمواجهة مثل هذه الشائعات، التي تثير الجدل وتربك أسر الكثيرين؟“.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن وفاة المشير طنطاوي، ثم الحديث عن وجوده في العناية المركزة.