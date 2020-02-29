وفاة المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة عن 89 عاما

توفي المفكر الإسلامي المصري، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عمارة، عن عمر يناهز 89 عاما، وفق ما أعلن نجله، اليوم السبت.

وكتب خالد عماره، نجل الراحل، على صفحته بموقع فيسبوك:“في مساء يوم الجمعة الموافق 4 رجب سنة 1441 من الهجرة النبوية الشريفة توفي أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة“.

وأوضح خالد عمارة، أن وفاة والده جاءت بعد ”فترة مرض قصيرة لم تتعدَ الثلاثة أسابيع“.

وولد الدكتور محمد عمارة مصطفى عمارة في 8 ديسمبر 1931 بمركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ شمال مصر.

ودرس الراحل الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة في العام 1975، بعد سنوات من حصوله على الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية من الكلية ذاتها 1970 والليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية 1965م.