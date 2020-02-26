شاهد تجهيزات استقبال جثمان محمد حسني مبارك (فيديو إرم)

يشهد محيط مقابر عائلة الرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد حسني مبارك، بكلية البنات بأرض الجولف في منطقة مصر الجديدة، منذ صباح اليوم الأربعاء، استعدادات أمنية على أعلى مستوى تمهيدًا لاستقبال الجثمان.

ورصدت ”إرم نيوز“ الاستعدادات في الموقع، حيث تم تجهيز مهبط للطائرات بالقرب من محيط الأرض لاستقبال الطائرة الخاصة التي تنقل جثمان مبارك من المستشفى مرورًا بمسجد المشير طنطاوي للصلاة عليه ومنه إلى المقابر.

ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن داخل المقابر التي تم تجهيز قاعة خاصة فيها لاستقبال الوفود من كبار الزوار لتقبل العزاء، كما تم فتح المقبرة التي سيوارى فيها الجثمان الثرى، حيث تقع على غرفتين بمساحة ألف متر، كما تم تجهيز ساحة خاصة لانتظار السيارات فيها.

وتم إغلاق جميع الشوارع المجاورة للمقابر والمؤدية إليها وسط استنفار أمني غير مسبوق، وتواجدت سيارات الشرطة المصرية في محيط المسجد لتأمينه وسط إغلاق العديد من الشوارع المؤدية للمسجد، حيث تشهد جميع المناطق التي يمر منها موكب جثمان حسني مبارك استنفارًا أمنيًا واسعًا.

وغيّب الموت أمس الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، عن عمر 92 عامًا بعد صراع مع المرض.

واستقرت أسرته على تشييع جثمانه الأربعاء، وسط ترتيبات خاصة بإقامة جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس على أن يتم دفن جثمانه في مقابر كلية البنات الكائنة بأرض الجولف في مصر الجديدة.