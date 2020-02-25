ماذا قال المصريون عن حسني مبارك يوم رحيله؟ (فيديو إرم)

رحل عن السلطة قبل تسع سنوات في انتفاضة شعبية، ولا يزال يحتفظ المصريون لرئيسهم الأسبق حسني مبارك بقسط ليس بقليل من الاحترام والتقدير، بحسب تقرير ميداني لـ“إرم نيوز“.

وتنحى مبارك عن الحكم في العام 2011، عندما خرج آلاف المصريين منددين بفترة حكمه التي امتدت لثلاثين عامًا، لكنه احتفظ بفريق مؤيد ظل يحمل الولاء له على مدار السنوات التسع الماضية.

غير أن الوفاة اليوم أضافت لهذا الفريق شريحة جديدة، حتى من أؤلئك الذين تظاهروا ضده، فلا يُسمع إلا الترحم عليه، سواء لكونه ”أفضى إلى ما قدم“، أو ذلك النعي المقترن بحزن عميق على رحيل زعيمهم.

وفي التقرير الميداني، اتفق المصريون على رسالة واحدة للرئيس الأسبق أنه ”لا يجوز إلا الدعاء بالرحمة“، رغم الاتهامات التي طالته أواخر حكمه، سواء ما يتعلق بالفساد في المؤسسات الحكومية أو التعدي على المتظاهرين.

كما أن البعض أبرز موقف مبارك إبان الثورة، حين قرر التنحي حقنا للدماء ومنعا لإثارة الفوضى، خلافًا لزعماء آخرين.

وتوفي حسني مبارك، اليوم، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز الـ92 عاما بعد صراع مع المرض.