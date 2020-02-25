شماتة الإخوان بوفاة حسني مبارك تضعهم في مرمى نيران المصريين

أثارت تعليقات المشاهير من جماعة الإخوان على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غضب رواد التواصل الاجتماعي من المصريين والوطن العربي، لما حملته التعليقات من شماتة في الموت، وحقد على قرار الرئاسة المصرية بإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل.

عمرو واكد

وتعرض الفنان المصري المعارض عمرو واكد لهجوم شديد من الجمهور، عقب انتقاده لمبارك بعد ساعات قليلة من وفاته، ما أثار دهشة متابعيه.

وكتب واكد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”مبارك مات وساب وراه فرق متدربة بنفس أخلاقه وأسوأ، منهم اللي شايفه كقدوة ومنهم اللي شايف إن مشكلة مبارك إنه كان طيب وقلبه كبير، ومنهم اللي شايف إننا غلطنا في حقه طول ما الناس دي بتفكر كده يبقى مبارك ما ماتش لسه“.

مبارك مات وساب وراه فرق متدربة بنفس أخلاقه وأسوأ، منهم اللي شايفه كقدوة ومنهم اللي شايف ان مشكلة مبارك انه كان طيب وقلبه كبير، ومنهم اللي شايف اننا غلطنا في حقه.

طول ما الناس دي بتفكر كده يبقى مبارك ما ماتش لسه. — Amr Waked (@amrwaked) February 25, 2020

محمد ناصر

وأثارت تعليقات الإعلامي الإخواني المتواجد في تركيا، محمد ناصر، غضب جمهور التواصل الاجتماعي، بقوله: ”يعني جثمان أول رئيس منتخب يكون بحضور أهله والجنازة تبقى في حراسة الشرطة ومحدش يصلي عليه غير أهله ، وجنازة المخلوع حسني مبارك قاتل الآلاف تبقى في جنازة عسكرية“.

يعني جثمان أول رئيس منتخب يكون بحضور أهله والجنازة تبقي في حراسه الشرطة ومحدش يصلي عليه غير أهله،، وجنازة المخلوع #حسني_مبارك قاتل الآلاف تبقي في جنازة عسكرية!! رحمك الله يا #محمد_مرسي pic.twitter.com/fxkD1dmMnG — محمد ناصر (@M_nasseraly) February 25, 2020

وائل قنديل

وعلّق الإعلامي المصري والعضو البارز بجماعة الإخوان، وائل قنديل، قائلًا: ”مات مبارك وبقيت ثورة يناير تصارع المرض والعجز“.

مات مبارك وبقيت ثورة يناير تصارع المرض والعجز — wael kandil (@waiel65) February 25, 2020

محمد عوض

وأعلن عضو حركة ”قضاة من أجل مصر“، محمد عوض، شماتته في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك علنيًا، بقوله: ”اللهم عليك بالطغاة البغاة الظالمين المتجبرين .. اللهم أفرحنا بهلاكهم كما أفرحتنا بهلاك الطاغية حسني مبارك“.

اللهم عليك بالطغاة البغاة الظالمين المتجبرين… اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.

اللهم عليك بالسيسي وبشار وبن زايد وبن سلمان وخليفةحفتر… اللهم أفرحنا بهلاكهم كما أفرحتنا بهلاك الطاغية حسني مبارك.#وأعدوا_لهم#الثورة_مستمرة#الجهاد_هو_الحل — محمد عوض (@maessa500) February 25, 2020

حمزة زوبع

أما الإعلامي الإخواني حمزة زوبع، فكان أشد الشامتين في وفاة حسني مبارك، من خلال تعليقه على نبأ وفاته، قائلًا: ”مات قاتل شهداء عبارة السلام.. مات قاتل خالد سعيد وسيد بلال.. مات قاتل شهداء يناير.. مات اللي موت الآلاف في السجون بتاعته.. مات المخلوع حسني مبارك“.

مات قاتل شهداء ”#عبارة_السلام“

مات قاتل ”#خالد_سعيد و #سيد_بلال“

مات قاتل ”#شهداء_يناير“

مات اللي موت الآلاف في السجون بتاعته

مات اللي رسم الطريق للخائن ”#السيسي“ .. مات المخلوع #حسني_مبارك pic.twitter.com/6GcgG3CKFP — حمزة زوبع (@drzawba) February 25, 2020

وشن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على مشاهير الإخوان الإرهابية، بسبب شماتتهم في الموت، وقال أحدهم: ”رحل في وسط أهله وناسه وأرضه يا مشردين“، وقال آخر: ”الحمد لله عمركم ما كنتوا زينا ولا مننا عشان كده هتفصلوا مشردين مطرودين للأبد“، وعلق آخر: ”الحمد لله أنه مات بعد ما ذلكم وشافكم في السجون ومطرودين ومشردين بره مصر“.