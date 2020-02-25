 شماتة الإخوان بوفاة حسني مبارك تضعهم في مرمى نيران المصريين – إرم نيوز‬‎

شماتة الإخوان بوفاة حسني مبارك تضعهم في مرمى نيران المصريين

شماتة الإخوان بوفاة حسني مبارك تضعهم في مرمى نيران المصريين

المصدر: سيد الطماوي-إرم نيوز

أثارت تعليقات المشاهير من جماعة الإخوان على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غضب رواد التواصل الاجتماعي من المصريين والوطن العربي، لما حملته التعليقات من شماتة في الموت، وحقد على قرار الرئاسة المصرية بإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل.

عمرو واكد

وتعرض الفنان المصري المعارض عمرو واكد لهجوم شديد من الجمهور، عقب انتقاده لمبارك بعد ساعات قليلة من وفاته، ما أثار دهشة متابعيه.

وكتب واكد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”مبارك مات وساب وراه فرق متدربة بنفس أخلاقه وأسوأ، منهم اللي شايفه كقدوة ومنهم اللي شايف إن مشكلة مبارك إنه كان طيب وقلبه كبير، ومنهم اللي شايف إننا غلطنا في حقه طول ما الناس دي بتفكر كده يبقى مبارك ما ماتش لسه“.

محمد ناصر

وأثارت تعليقات الإعلامي الإخواني المتواجد في تركيا، محمد ناصر، غضب جمهور التواصل الاجتماعي، بقوله: ”يعني جثمان أول رئيس منتخب يكون بحضور أهله والجنازة تبقى في حراسة الشرطة ومحدش يصلي عليه غير أهله ، وجنازة المخلوع حسني مبارك قاتل الآلاف تبقى في جنازة عسكرية“.

وائل قنديل

وعلّق الإعلامي المصري والعضو البارز بجماعة الإخوان، وائل قنديل، قائلًا: ”مات مبارك وبقيت ثورة يناير تصارع المرض والعجز“.

محمد عوض

وأعلن عضو حركة ”قضاة من أجل مصر“، محمد عوض، شماتته في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك علنيًا، بقوله: ”اللهم عليك بالطغاة البغاة الظالمين المتجبرين .. اللهم أفرحنا بهلاكهم كما أفرحتنا بهلاك الطاغية حسني مبارك“.

حمزة زوبع

أما الإعلامي الإخواني حمزة زوبع، فكان أشد الشامتين في وفاة حسني مبارك، من خلال تعليقه على نبأ وفاته، قائلًا: ”مات قاتل شهداء عبارة السلام.. مات قاتل خالد سعيد وسيد بلال.. مات قاتل شهداء يناير.. مات اللي موت الآلاف في السجون بتاعته.. مات المخلوع حسني مبارك“.

وشن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على مشاهير الإخوان الإرهابية، بسبب شماتتهم في الموت، وقال أحدهم: ”رحل في وسط أهله وناسه وأرضه يا مشردين“، وقال آخر: ”الحمد لله عمركم ما كنتوا زينا ولا مننا عشان كده هتفصلوا مشردين مطرودين للأبد“، وعلق آخر: ”الحمد لله أنه مات بعد ما ذلكم وشافكم في السجون ومطرودين ومشردين بره مصر“.

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