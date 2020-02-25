مصر تعلن الحداد العام 3 أيام على وفاة مبارك والإمارات تنكس الأعلام

أعلنت الرئاسة المصرية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الأربعاء؛ على رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت الرئاسة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ”إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 شباط/فبراير الجاري، إلى 28 من الشهر ذاته“.

وقال منير ثابت، صهر الرئيس الراحل لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ”الرئاسة ستتولى أمور الجنازة“.

في سياق متصل، أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن تعازيه ومواساته في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، فقد بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

#وزارة_شؤون_الرئاسة تنعي الرئيس المصري الأسبق #محمد_حسني_مبارك، وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.#وام pic.twitter.com/U9jZEyCGj9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 25, 2020

وأفادت، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أنه تقرر تنكيس الأعلام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإمارات وسفاراتها بالخارج لمدة يوم واحد؛ حدادا على وفاة حسني مبارك.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق“.