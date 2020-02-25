هل تقام جنازة عسكرية للرئيس المصري الراحل حسني مبارك؟

أكد فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أنه سيتم إقامة جنازة عسكرية له.

وقال الديب في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”القضاء المصري حسم القضايا كافة التي أقيمت ضد الرئيس الأسبق عقب ثورة الـ25 من يناير 2011، وحصل فيها على البراءة، وخرج من السجن منذ فترة؛ ما يعد تأكيدا على براءته“.

وأضاف أن ”قيادات بالدولة أكدت تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، نظرا لما قدمه في خدمة الوطن منذ قيادته للقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 ثم توليه نائبا لرئيس الجمهورية، ثم رئيسا للجمهورية على مدار سنوات طويلة حافظ فيها على الأرض واستقرار البلاد“، حسب قوله.

وتأتي تصريحات الديب في ظل الجدل بشأن إقامة الجنازة العسكرية لمبارك من عدمه، خاصة بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض في يناير عام 2016 بالسجن 3 سنوات لمبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ“القصور الرئاسية“، وهو ما فسره محللون بأنها ”جريمة مخلة بالشرف قد تمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك“.