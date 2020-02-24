إعدام هشام عشماوي في مصر

نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان بقضيتي ”الفرافرة“ و“أنصار بيت المقدس الثالثة“.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ إن التنفيذ تم بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام هشام عشماوي لإدانته في قضيتي ”الفرافرة“ و“أنصار بيت المقدس الثالثة“.

يذكر أن ”عشماوي“ أعيد إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي في درنة شرقي ليبيا، وعمل ”عشماوي“ ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في العام 2012 بسبب آرائه المتشددة.

انضم عشماوي بعد ذلك إلى جماعة ”أنصار بيت المقدس“ في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وارتكب عشماوي عشرات الجرائم منها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى.