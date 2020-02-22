مصر.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لحسني مبارك وتكتم حول نوع ”الورم“

يواصل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تلقيه العلاج داخل مستشفى الجلاء العسكري، حيث يوجد داخل جناح خاص مزود بعناية مركزة وأجهزة أشعة وتحاليل طبية.

وعن آخر تطورات حالته الصحية، قال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن ”مبارك يتواصل مع من حوله، ولكن بطريقة صعبة في النطق؛ بسبب عامل السن“.

وبشأن ما تم تداوله حول دخوله العناية المركزة، أوضح المصدر أن ”الرئيس المصري الأسبق لم يدخل في غيبوبة، لكي ينقل إلى العناية المركزة، ولكن الجناح الخاص به مزود برعاية مركزة؛ تحسبًا لأي طارئ في حالته الصحية“.

ولفت إلى أن نجله جمال موجود بجواره بشكل دائم، بينما يتردد نجله الآخر علاء بشكل يومي إلى المستشفى.

وأشار إلى أن مبارك يعي ما يحدث حوله بشكل جيد وسط استقرار حالته الصحية، إلا أن الأطباء يرفضون خروجه كون العملية التي أجراها كبيرة، إضافة إلى أن التعامل معه في هذا السن الحرج يجعل أمر خروجه صعبًا، إلا بعد استقرار حالته تمامًا.

وتتكتم إدارة المستشفى على أي تفاصيل حول نوع المرض الذي يعانيه، وما إذا كان الورم الذي تمت إزالته حميدًا أم خبيثًا، حيث جرى تحليله وبناء عليه يتلقى العلاج.

وكان مبارك قد دخل مستشفى الجلاء يوم 21 كانون الثاني /يناير الماضي.

وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 كانون الثاني يناير عملية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى جناح طبي خاص، وما زال يتلقى العلاج.