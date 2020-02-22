السيسي: مصر ملتزمة بإنجاح مسار المفاوضات بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سد النهضة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وأشار السيسي إلى أن ”التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وسيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك لما له من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث“.

بدوره استعرض ديسالين، أبرز ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.