ماذا قال علاء مبارك بعد براءته من ”التلاعب بالبورصة“؟

وجه علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، رسالة شكر للمحامي فريد الديب، وذلك في أول تعليق له بعد الحكم ببراءته وشقيقه جمال و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التلاعب بالبورصة“.

وقال علاء في تغريدة عبر تويتر، ”الحمد والشكر لله.. نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب المحامي القدير على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١، بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها، إلا إنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة.. شكرا أستاذ فريد“.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التلاعب بالبورصة“.

يذكر أن علاء مبارك غرد، أمس الجمعة، ”بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة، وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر، أي أمام 24 قاضيا، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام“.

وبرأت محكمة الجنايات المصرية، اليوم، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك (علاء وجمال)، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفين، وغيابيا أحمد نعيم بدر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التلاعب بالبورصة“.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد فتحي حسين سليمان، أحد المتهمين في القضية؛ لوفاته.

وكانت النيابة المصرية قد أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق ”أوف شور“.