مصر.. تبرئة علاء وجمال مبارك في قضية ”التلاعب بالبورصة“

برأت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفين، وغيابيا ”أحمد نعيم بدر“، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التلاعب في البورصة“.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لـ أحمد فتحي حسين سليمان، أحد المتهمين في القضية، لوفاته.

وكانت النيابة المصرية أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وكان النائب العام الأسبق في مصر، عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية ”هيرمس“، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.