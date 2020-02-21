علاء مبارك يطالب بالتحقيق بشأن ”التزوير“ بقضية التلاعب في البورصة

طالب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بالتحقيق بشأن التزوير الذي تم بقضية التلاعب في البورصة، واصفًا التزوير الذي تم بأنه غير مسبوق لدفن الحقيقة.

وأكد علاء مبارك، في عدة تغريدات أطلقها عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غدًا إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير الغير مسبوق الذي تم في هذه القضية“.

واستطرد نجل الرئيس الأسبق قائلًا: ”وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل، والحمد لله“.

١. أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير الغير مسبوق الذى تم فى هذه القضية ،وان يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق و زور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع اخرين فى المستقبل ، والحمد لله pic.twitter.com/bkkRdqEwHu — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 21, 2020

وواصل علاء مبارك قائلًا: ”بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة سنتين على ذمة القضية وبعد الوقوف أمام 8 دوائر أي أمام 24 قاضيا“.

٢…بعد مرور ٨ سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسى انا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة سنتين على ذمة القضية وبعد الوقوف امام ٨ دوائر اى امام ٢٤ قاضى ، هذه جزء من الحقيقة التى ذكرها الدفاع وتجاهلها الاعلام : — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 21, 2020

وأردف ”علاء“ قائلًا: ”هذه جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام، الدفاع… أمام حضراتكم ضمن مستندات الدعوى تقرير الذي حركت به الدعوى بناء على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية مودع في أوراق الدعوى“.

وتابع : ”انتهى في صفحته الأخيرة إلى طلب من رئيس الهيئة أشرف الشرقاوي إلى النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية، هذه المذكرة الوحيدة كنا نظن أنها مذكرة حقيقية“.

٣.الدفاع ????(امام حضراتكم ضمن مستندات الدعوى تقرير الذى حركت به الدعوى بناء على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية مودع فى اوراق الدعوى انتهى فى صفحته الاخيرة الى طلب من رئيس الهيئة اشرف الشرقاوي الى النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية، هذه المذكرة الوحيدة كنا نظن انها مذكرة حقيقية) — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 21, 2020

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية، كما قضت بتغيير الدائرة الجنائية قبل أن تطعن الثانية على القرار، ليتم رفض الطعن وتأييد طلب علاء وجمال مبارك برد المحكمة.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين بالقضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2012، إلى الجنايات، لمحاكمتهم بما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.