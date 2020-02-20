مصر.. إلغاء إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وابنة القرضاوي وآخرين

قررت محكمة الجنابات في مصر، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، اليوم الخميس، وإلغاء قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، وكذلك علا ابنة الشيخ القرضاوي، وتجديد حبسهم 45 يومًا.

وقالت منى سيف، شقيقة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن محكمة الجنايات قبلت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل شقيقها، وقررت حبسه برفقة المحامي محمد الباقر، وعلا القرضاوي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال، أمس، إن الدائرة الثانية جنايات إرهاب، قررت إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.

وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن النيابة قررت استئناف القرار وتحديد جلسة، يوم غد، للنظر بالاستئناف.

وتواجه علا القرضاوي، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست بخلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية، ومجموعة أخرى من الاتهامات.

كما يواجه علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست بخلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال إن الدائرة الثانية جنايات إرهاب، قررت إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.

كما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت بأمر تجديد حبس كل من الناشطة السياسة إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، والناشط محمد صلاح، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وقررت النيابة استمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي ذات السياق، قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب، تجديد حبس الناشط شادي الغزالي حرب، أمس، 45 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.