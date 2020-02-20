السجن 10 سنوات لقاض مصري بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن قاض 10 سنوات؛ عقب اتهامه بتقاضي رشوة في محافظة الشرقية، فيما رفضت المحكمة الطعن المقدم من القاضي.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب.

ووجهت النيابة للمتهم الأول ”القاضي“ تلقيه رشوة مالية كبيرة، حيث حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على ”ص. غ“، مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضوي مجلس شعب سابقين، بأحد ”الكافيهات“ بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضي رشوة مالية، 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما سابقا بمعاقبة ”ص. ن“، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، بالسجن 10 سنوات؛ في اتهامه بتقاضي رشوة، وأيدته محكمة النقض، اليوم، ليصبح نهائيا.