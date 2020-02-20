السجن المؤبد والمشدد بحق 15 مصريا في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، والمؤبد لمتهم آخر؛ في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث السفارة الأمريكية الثانية“.

كما تضمن الحكم معاقبة حدث بالسجن سبع سنوات، وبراءة متهم آخر في القضية، وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف، عدا الحدث، ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف المتعمد وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة.

وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو/ تموز 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية، وسط القاهرة؛ على خلفية اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميداني رابعة العدوية والنهضة.