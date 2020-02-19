السلطات المصرية تخلي سبيل علاء عبدالفتاح وابنة يوسف القرضاوي

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر، إضافة إلى علا ابنة يوسف القرضاوي.

واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المذكورين.

وتنظر محكمة الجنايات، غدًا الخميس، الاستئناف المقدم من النيابة للبت فيه بقبوله وتجديد حبسهم 45 يومًا، أو رفضه واستمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

وتواجه علا القرضاوي تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، ومجموعة أخرى من الاتهامات.

كما يواجه علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن الدائرة الثانية جنايات إرهاب قررت إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.

كما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ قليل عبر صفحته على فيسبوك أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت أمر تجديد حبس كل من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، والناشط محمد صلاح، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وقررت النيابة استمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.