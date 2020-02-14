إثيوبيا تعلن عدم التوصل لاتفاق نهائي مع مصر بشأن سد النهضة

أعلن مسؤولون إثيوبيون، اليوم الجمعة، أن مفاوضات جرت هذا الأسبوع في واشنطن، لم تتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع المستمر مع مصر منذ فترة طويلة، على خلفية مشروع سد النهضة على النيل الأزرق.

وكان الاجتماع الذي استمر ليومين آخر جولة من محادثات سهلتها وزارة الخزانة الأمريكية، التي تدخلت في الملف بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة نظيره الأمريكي دونالد ترامب فيه.

وتشير إثيوبيا إلى أن السد، الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا، يعد غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصادها. لكن مصر تخشى من أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النهر الذي يوفّر 90 بالمئة من مياه الشرب التي تحتاجها.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إثيوبيا الأسبوع المقبل، بينما أفاد مسؤول أمريكي رفيع، يوم الإثنين، بأن واشنطن تأمل أن المحادثات ”تقترب من التوصل إلى حل“.

وقال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا في تدوينة على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة، إن محادثات هذا الأسبوع ”انتهت دون اتفاق نهائي“.

بدوره، أشار وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي عبر تويتر إلى أنه تم تحقيق تقدّم هذا الأسبوع، لكن هناك حاجة لـ“مزيد من العمل“؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، المهلة النهائية الحالية.

وأفاد سيليشي بأن وزارتي المياه والخارجية الإثيوبيتين ”ستجريان مشاورات وطنية خلال الأسبوع المقبل؛ لتحقيق توافق على النتائج وطريقة المضي قدما“.

وذكرت هيئة ”فانا“ الإثيوبية الرسمية للبث، الجمعة، أن المحادثات الأخيرة تطرّقت إلى نقاط عالقة تشمل تعبئة خزّان السد القادر على استيعاب 74 مترا مكعّبا من المياه.

وتخشى مصر من أن تملأ إثيوبيا الخزّان بشكل سريع للغاية، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الخميس، أن الوزراء المشاركين في محادثات الأسبوع الجاري ”واصلوا نقاشاتهم بشأن المسائل المتبقية الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي“، و“شددوا على أهمية التعاون عبر الحدود“.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن ”الولايات المتحدة، بدعم تقني من البنك الدولي، وافقت على تسهيل التحضيرات لاتفاق نهائي يتم النظر فيه من قبل الوزراء وقادة الدول، ليتم وضعه بشكل نهائي بحلول نهاية الشهر“.