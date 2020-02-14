مصر تعلن التوصل إلى اتفاق ”نهائي وشامل“ بشأن سد النهضة

أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق ”نهائي وشامل“ بشأن قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن الانتهاء من صياغة الاتفاق وتوقيعه بشكل نهائي، سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

جاء ذلك بعدما اختتمت مصر مفاوضاتها مع السودان وأثيوبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر من الخميس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته فجر الجمعة: ”اختتمت اليوم في واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي“.

وأضاف البيان: ”تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد“.

وتابع أنه ”تم استكمال التفاوض على قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة“.

كما تطرقت المفاوضات إلى ”آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق“.

وأوضح البيان أن ”الجانب الأمريكي أعلن قيامه بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير الجاري“.

وأعربت مصر عن ”بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية، والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها“، وفقًا للبيان.