مقتل قيادي بالجيش المصري و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

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سقط قيادي بالقوات المسلحة المصرية مساء الثلاثاء، كذلك 3 مجندين آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء. ونشرت صفحة ”أخبار شمال سيناء“، المعنية بأحداث المحافظة استشهاد العميد مصطفى عبيدو، قائد اللواء 134، و3 مجندين آخرين بانفجار العبوة. ويأتي الحادث بعد يومين من استهداف كمين ”زلزال“ بشمال سيناء الذي راح ضحيته 7 من أفراد…