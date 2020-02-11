 مقتل قيادي بالجيش المصري و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء – إرم نيوز‬‎

مقتل قيادي بالجيش المصري و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

مقتل قيادي بالجيش المصري و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

سقط قيادي بالقوات المسلحة المصرية مساء الثلاثاء، كذلك 3 مجندين آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء.

ونشرت صفحة ”أخبار شمال سيناء“، المعنية بأحداث المحافظة استشهاد العميد مصطفى عبيدو، قائد اللواء 134، و3 مجندين آخرين بانفجار العبوة.

ويأتي الحادث بعد يومين من استهداف كمين ”زلزال“ بشمال سيناء الذي راح ضحيته 7 من أفراد الجيش المصري بينهم ضابطين و5 مجندين، فيما سقط 10 من العناصر الإرهابية إثر مواجهة مع قوات أمن الكمين.

وتشهد سيناء المصرية حالة من الاضطراب الأمني منذ ثورة 30 يونيه 2013، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تواصل القوات المسلحة والشرطة تطهيرها من البؤر الإجرامية.

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