مصر.. مقتل 17 إرهابيا بمداهمة أمنية في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، عن مقتل ”17 عنصرا من الجماعات الإرهابية“، في بمداهمة أمنية في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المداهمة جاءت عقب ”تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية، ضد القوات المسلحة والشرطة“.

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والتى… تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‏ في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٠

وذكرت الوزارة أنها حصلت على ”معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة العبيدات، في مدينة العريش شمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم لتنفيذ عملياتهم، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران“، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحا.

وأشارت إلى أن عددا من المسلحين فروا هاربين إلى داخل أحد المنازل المهجورة، وتتبعتهم قوات الأمن وتبادلت إطلاق النار ما أسفر عن مقتل 6 آخرين.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إفشال الجيش محاولة الهجوم على كمين ”زلزال“ في منطقة الجورة في العريش.