مصر تخفض إنفاقها على دعم الطاقة في النصف الثاني للعام الماضي

قالت مصر، اليوم الإثنين، إنها خفضت إنفاقها على دعم الطاقة إلى 9.88 مليار جنيه ما يعادل 631 مليون دولار في النصف الثاني من 2019 من 30.17 مليار في الفترة نفسها من عام 2018.

وأفاد تقرير نصف سنوي صادر عن وزارة المالية، بأن البلاد أنفقت 24.93 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في النصف الثاني من العام، ارتفاعا من 24.37 مليار جنيه في نفس الفترة قبل عام.

وفي الـ5 من شهر يوليو/تموز من العام الماضي، رفعت مصر أسعار الوقود المدعومة بنسبة تراوحت بين 16% إلى 30% لجعلها متماشية مع التكلفة الحقيقية.

وزادت أيضا أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% في المتوسط في بداية السنة المالية 2020/2019، التي بدأت في أول من شهر يوليو/تموز لعام الماضي.

وتقليص دعم الطاقة، الذي أرهق الميزانية لعقود، كان عنصرا رئيسا في برنامج لإصلاحات اقتصادية مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.