الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى في 3 أعوام

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الإثنين، لأعلى مستوياته مقابل الدولار، منذ الأسبوع الذي تلى سماح مصر للعملة بالانخفاض، في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وجرى تداول الجنيه المصري اليوم عند مستوى 15.66 للدولار، مقارنة مع 15.69 أمس الأحد.

وقال مصرفي بالقاهرة، طلب عدم نشر اسمه: ”يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات محافظ وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعا إضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة“.

ولم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 تشرين الثاني نوفمبر 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من تموز يوليو إلى أيلول سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.