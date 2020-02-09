السيسي يدعو لتشكيل قوة أفريقية موحدة في مواجهة ”الإرهاب“

اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تشكيل ”قوة أفريقية موحدة“ لمحاربة الإرهاب، معلنا استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية لهذا الغرض.

وجاء مقترح السيسي تزامنا مع تواجده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي لدولة جنوب أفريقيا بعد عام من رئاسة مصر لها.

وأصدر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانا تضمن عرض الرئيس السيسي لاستضافة مصر قمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: ”يأتي ذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة، وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية“.

وأضاف: ”دعا الرئيس الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت“.