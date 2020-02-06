مصر.. مقتل ضابط و3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

قتل 4 أفراد من الجيش المصري مساء الخميس، بينهم ضابط، إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة شمال سيناء.

وذكرت صفحة ”أخبار شمال سيناء“ على ”فيسبوك“، المعنية بأحداث المحافظة، أن الملازم أول فاضل سالم، و3 مجندين آخرين، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في منطقة ”الشيحي“ جنوب العريش.

والضابط فاضل سالم يبلغ من العمر 24 عاما، من محافظة السويس ”فرقة هندسة المفرقعات“، بحسب الصفحة ذاتها.

ولم يصدر عن الجيش أن بيان رسمي حول ما ذكرته الصحفة.

وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من الاضطراب الأمني منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث يتم استهداف عناصر الجيش والشرطة من قبل الجماعات المسلحة.